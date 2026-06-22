Каспий стремительно отступает: Учёные опасаются повторения судьбы Аральского моря

Каспийское море продолжает мелеть, и в ближайшие 5–10 лет этот роцесс может ускориться. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на учёных, изучающих состояние крупнейшего замкнутого водоёма планеты.

По данным исследователей, в Азербайджане за последние два десятилетия береговая линия отступила на 15–20 километров. Значительные изменения фиксируют и в Казахстане, где море отошло примерно на 35 километров. Похожая ситуация наблюдается в Туркменистане и Иране.

Как рассказал SHOT ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Петр Бухарицин, тенденция сохранится и в ближайшие годы. По его оценке, уровень Каспия может снизиться до отметки в 31 метр.

Специалисты предупреждают, что дальнейшее обмеление способно серьезно повлиять на экономику прикаспийских регионов. Речь идет прежде всего о рыболовстве, судоходстве и туристической отрасли. В Дагестане, как отмечается в публикации, владельцы гостиниц, которые раньше находились на первой береговой линии, уже говорят, что море значительно отдалилось от их объектов.

Исследователи все чаще проводят параллели с Аральским морем, которое начало стремительно высыхать в 1960-х годах. Со временем оно разделилось на несколько частей, а одна из них практически полностью исчезла.

Ученые отмечают, что причины этих процессов различаются, однако ситуация с Аралом служит примером того, насколько масштабными могут оказаться последствия изменения водного баланса для экологии и экономики целого региона.

Тревожные тенденции заметны и в Антарктиде. Там, где вечная зима должна править бал, случилось то, от чего у климатологов волосы встают дыбом. Участок моря Беллинсгаузена площадью порядка 650 тысяч квадратных километров – это почти как вся Франция – посреди июня остался без льда. Спутники фиксируют открытую воду там, где ещё пару лет назад ледяной панцирь был делом привычным.