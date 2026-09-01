Таинственный лесистый остров появился и исчез в Канаде

Загадочный лесистый остров внезапно появился на поверхности водохранилища в канадской провинции Британская Колумбия, а затем исчез. Как сообщает CBC, специалисты компании B. C. Hydro теперь следят за возможным повторным появлением необычного объекта.

Впервые остров заметили в середине лета владельцы небольших судов. Речь идёт о довольно крупном участке суши, покрытом деревьями.

Предположительно, размеры острова составляют около 70 метров в ширину и 140 метров в длину, а его площадь достигает примерно 10 тысяч квадратных метров.

Откуда именно взялся остров и куда исчез, пока остаётся неизвестным. В CBC предположили, что он мог переместиться из другой части водохранилища Уиллистон, расположенного на севере Британской Колумбии.

Ранее в обмелевшем Каспийском море внезапно «всплыл» остров с волками и кабанами. Однако появление животных на новой суше не говорит о благополучии экосистемы: сначала такие территории могут выглядеть живописно, но затем начинается их постепенное опустынивание.