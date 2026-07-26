Древнее болото с «островами-призраками» получило защиту ЮНЕСКО

Уникальное болото Окефеноки в американском штате Джорджия получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория считается одной из крупнейших сохранившихся пресноводных экосистем планеты. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Новый статус природная территория получила после заседания комитета ЮНЕСКО, которое прошло в Южной Корее. Площадь Окефеноки составляет около 407 тысяч акров. Этот участок называют одной из самых больших и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем на Земле.

«Сегодня мир осознает то, что мы всегда знали: что эта территория незаменима и заслуживает защиты во всех отношениях», — заявила вице-президент организации по охране природы Conservation Fund Стейси Фандерберк.

Теперь Окефеноки считается первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Джорджии. В масштабах США оно стало 27-й территорией, получившей такой статус. При этом решение вызвало неоднозначную реакцию среди части местных жителей. Некоторые опасаются роста туристического потока и возможного появления новых ограничений. Американские власти сообщили, что управление заповедной зоной останется у Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Окефеноки расположено на юго-востоке страны, у границы Джорджии и Флориды. Когда-то на этом месте находилось дно океана, а сейчас там находятся озёра, плавучие торфяные острова и деревья, возраст которых может достигать 900 лет.

Ранее в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось вручение III Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева за достижения в сфере фундаментальных наук. Лауреатами награды стали профессора Пан Цзяньвэй и Сергей Шейко. Премию учёным вручили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.