В Париже прошло вручение Международной премии ЮНЕСКО — России имени Менделеева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 17 июля прошла церемония вручения III Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали профессоры Пан Цзяньвэй и Сергей Шейко, сообщили организаторы.

Награду за вклад в фундаментальные науки вручали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани. По словам главы Минобрнауки России, за пять лет премия «стала состоявшимся международным институтом выявления и поддержки тех, кто движет мировую науку вперёд». Награда присуждается раз в два года.

В этот раз её получили учёные, работающие в сфере квантовой физики и химии материалов. Аль-Анани подчеркнул, что отмечены два выдающихся исследователя. Награда учреждена в 2019 году и поощряет открытия, способствующие глобальным социально-экономическим изменениям.

Победителей выбрало международное жюри из семи экспертов. В его состав вошел вице-президент РАН Степан Калмыков.

Пан Цзяньвэй — президент Китайского научно-технического университета. Награду он получил за развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание спутниковой квантовой связи. Под его руководством запущен спутник «Мо-Цзы» и построены интегрированные космическо-наземные сети.

Шейко возглавляет лабораторию биомиметических полимеров в Университете Северной Каролины. Его исследования касаются дизайна и программирования макромолекул. Эти работы легли в основу создания материалов с памятью формы и способностью к самовосстановлению. Труды учёного публиковались в Science и Nature.

Церемонию сопровождало мультимедийное шоу с участием артистов, связанных с традициями Большого и Мариинского театров. Роль соведущего исполнил виртуальный образ Дмитрия Менделеева. В штаб-квартире организации также открылась выставка о наследии учёного и вкладе России в деятельность ЮНЕСКО.

Каждый лауреат получит 250 тысяч долларов, золотую медаль и диплом. Первая премия в 2021 году была вручена Юрию Оганесяну и Винченцо Бальцани, вторая — в 2023 году Ирине Белецкой и Клаусу Александру Мюллену.