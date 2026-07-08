Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 14:11

Российский химик Оганов удостоился высшей награды Китая от Си Цзиньпина

Си Цзиньпин вручает награду Артёму Оганову. Обложка © ССTV

Си Цзиньпин вручает награду Артёму Оганову. Обложка © ССTV

Российский кристаллограф и химик Артём Оганов удостоился Государственной премии Китая в области науки и техники. В своём блоге учёный написал, что почётную награду ему вручал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

«Только что в Пекине я получил — лично от Си Цзиньпина — международную Государственную премию Китая в области науки и техники», сообщил он.

Оганов добавил, что эту премию выдают лишь один раз каждые два года и не более чем 10 лауреатам. В этот раз были награждены девять человек. В прошлые годы награждались преимущественно светила мировой науки, включая шестерых нобелевских лауреатов. На этом мероприятии среди удостоившихся награды был химик и нобелевский лауреат Жан-Мари Лен.

Ещё он отметил, что в этом году большое внимание уделили химикам и материаловедам, что сам Оганов считает подтверждением того, что в мире химических наук наступает «вторая весна». Международную Государственную премию Китаю он считает самой престижной премией КНР и сам почётной наградой, которую он сам получал.

«С этой премией приходит и большая ответственность — идти вперёд, развиваться и делать мир лучше», — написал он.

Артём Оганов — российский кристаллограф-теоретик, химик и профессор РАН. Он стоял у истоков нового направления — компьютерного дизайна материалов, а также носит звание заслуженного профессора Сколтеха.

Более 70 вулканов нашли на дне океанов, извержение которых вызовет Апокалипсис
Более 70 вулканов нашли на дне океанов, извержение которых вызовет Апокалипсис

Накануне Life.ru рассказывал, как учёные установили, что пчёлы способны выражать вкусовые предпочтения, подобно млекопитающим. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, на сладкое они вытягивают язык, а на горькое и солёное — качают головой и вытирают рот. В эксперименте участвовали Университет Маккуори и Южный медицинский университет в Китае. Профессор Эндрю Баррон отметил, что «выражение лица» пчёл — индикатор их внутреннего состояния, а тепловой стресс способен менять отношение к жидкостям.

Главные события в мире науки, космоса и высоких технологий — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Другие новости
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar