Российский химик Оганов удостоился высшей награды Китая от Си Цзиньпина

Российский кристаллограф и химик Артём Оганов удостоился Государственной премии Китая в области науки и техники. В своём блоге учёный написал, что почётную награду ему вручал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

«Только что в Пекине я получил — лично от Си Цзиньпина — международную Государственную премию Китая в области науки и техники», — сообщил он.

Оганов добавил, что эту премию выдают лишь один раз каждые два года и не более чем 10 лауреатам. В этот раз были награждены девять человек. В прошлые годы награждались преимущественно светила мировой науки, включая шестерых нобелевских лауреатов. На этом мероприятии среди удостоившихся награды был химик и нобелевский лауреат Жан-Мари Лен.

Ещё он отметил, что в этом году большое внимание уделили химикам и материаловедам, что сам Оганов считает подтверждением того, что в мире химических наук наступает «вторая весна». Международную Государственную премию Китаю он считает самой престижной премией КНР и сам почётной наградой, которую он сам получал.

«С этой премией приходит и большая ответственность — идти вперёд, развиваться и делать мир лучше», — написал он.

Артём Оганов — российский кристаллограф-теоретик, химик и профессор РАН. Он стоял у истоков нового направления — компьютерного дизайна материалов, а также носит звание заслуженного профессора Сколтеха.

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