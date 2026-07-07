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7 июля, 10:02

Учёные: Недовольные пчёлы «кривятся», а довольные «улыбаются»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учёные выяснили, что пчёлы по-разному реагируют на вкусные и неприятные растворы: на сладкое они вытягивают язык, а на горькое и солёное — качают головой и вытирают рот. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что такое поведение соответствует реакциям «нравится» и «не нравится», наблюдаемым у млекопитающих.

В ходе эксперимента, проведённого Университетом Маккуори и Южным медицинским университетом в Китае, шмелям предлагали растворы сахара, воды, соли и хинина. На сладкое насекомые реагировали «постпотребляющей глоссой» — продолжали облизываться даже после того, как заканчивали пить. На солёное и горькое пчёлы демонстрировали явное отвращение, пишет The Guardian.

Профессор Эндрю Баррон отметил, что выражение «лица» у пчёл — важный индикатор их внутреннего состояния. Реакции зависели от контекста: например, тепловой стресс менял отношение насекомых к воде или солёным растворам с нейтрального на положительное.

Исследователи подчеркнули, что это ещё один шаг к пониманию того, что у насекомых есть собственная точка зрения на мир, а не просто рефлекторные реакции. Результаты работы вызвали интерес в научном сообществе, так как большинство предыдущих экспериментов изучали негативные чувства, такие как боль или страх, а не позитивные переживания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что за последние два десятилетия численность пчёл в России значительно сократилась. Эксперты предупреждали, что снижение популяции этих насекомых может сказаться не только на производстве мёда, но и на опылении сельскохозяйственных культур.

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Александра Мышляева
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