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8 июля, 10:35

Более 70 вулканов нашли на дне океанов, извержение которых вызовет Апокалипсис

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Международная группа учёных обнаружила на дне океана 73 вулкана, которые могут начать извергаться в любой момент и приблизить конец света. Об этом сообщает издание Daily Mail. Долгое время никто не знал о такой угрозе, потому что морские глубины исследованы очень мало.

Сейчас же научная группа под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле во Франции с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта нашла 73 ранее неизвестные вулканические кальдеры под толщами океанической воды. До исследования было известно лишь о 30 кальдерах со слабой вулканической активностью.

«Кальдера — это огромная впадина, похожая на кратер. Она появляется, когда вулкан выбрасывает или теряет столько магмы из подземной камеры, что поверхность над ней обрушивается внутрь», — пояснил Веролино.

По его словам, подводные вулканы очень опасны, так как могут вызывать землетрясения и цунами, но при этом спрогнозировать их активность сложно, ведь океан огромный и исследовать дно полностью невозможно. Учёные нашли способ, как приблизиться к разгадке. Они использовали технологии и алгоритмы, созданные для изучения поверхности Марса и переложили их при помощи ИИ на океаническое дно.

По мнению исследователей, наиболее опасны семь из обнаруженных вулканов на дне океанов. Но и потухшие нельзя сбрасывать со счетов, ведь их жерло может вновь наполниться магмой и произойдёт выброс, предупредили учёные.

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Татьяна Миссуми
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