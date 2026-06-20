Там, где их быть не должно: Учёные нашли в глубинах Байкала нетипичных обитателей

Учёные доказали, что изменения на мелководье Байкала влияют на всю экосистему озера, включая глубоководные участки. Результаты исследований опубликовали в престижном научном журнале Journal of Great Lakes Research. Об этом рассказал директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев.

Биологи выяснили, что водоросль спирогира, которая обычно живёт у берегов, в периоды массового роста может проникать в открытые воды и опускаться на глубину до 250 метров.

Раньше считалось, что это типичный прибрежный обитатель. Но с 2014 года учёные начали находить её фрагменты в открытой воде, а в 2015 году — особенно много. Тогда спирогира встречалась почти в 38% проб на самых разных глубинах. Этот всплеск совпал с аномальной жарой, лесными пожарами и низким уровнем воды — идеальными условиями для роста водоросли у берегов и её выноса в открытое озеро.

«Плохая новость в том, что спирогира никуда не делась. Судя по нашим данным, снова начинает интенсивно расти и появляться в открытой части Байкала — там, где её раньше не было», — говорит Тимофеев.

Но есть и хорошая новость: Байкал показал удивительную способность к саморегуляции. Несмотря на глобальное потепление и нагрузку на экосистему, популяция водоросли на несколько лет сама по себе снижалась до минимума. Учёные считают, что у озера есть внутренние, пока малоизученные механизмы защиты. Они призывают не называть ситуацию катастрофической — Байкал демонстрирует способность к самовосстановлению.

Ранее учёные выяснили, как металлы в гидротермальных источниках на дне древнего океана могли помочь зародиться жизни. Одна из главных загадок происхождения жизни — фосфат. Это вещество входит в состав ДНК, РНК и АТФ (главного источника энергии в клетках). Но проблема в том, что фосфат плохо растворяется в воде и с трудом вступает в химические реакции.