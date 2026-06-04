Домашние черепахи могут быть резервуаром для сальмонеллы

Домашняя черепаха может казаться самым спокойным и безопасным питомцем, но её панцирь — не стерильная игрушка. Учёные из Чили проверили красноухих черепах и обнаружили Salmonella у большинства животных в выборке, пишет журнал Frontiers.

В исследование вошли 72 домашние красноухие черепахи и их среда обитания. Salmonella нашли у 42 животных — это 58,3%. Чаще всего положительными оказывались смывы с панциря. Затем по частоте шли пробы воды и клоакальные образцы.

Авторы считают, что именно поверхность панциря может быть одним из прямых путей передачи бактерии человеку. Риск возникает при обычном контакте: когда питомца берут в руки, гладят, моют аквариум или позволяют ребёнку играть рядом.

Это не значит, что от домашних черепах нужно срочно избавляться. Но исследование напоминает: даже тихий питомец может быть источником зоонозной инфекции, если не соблюдать простые правила гигиены.

Особенно осторожными стоит быть семьям с маленькими детьми, пожилыми людьми и теми, у кого ослаблен иммунитет. После контакта с черепахой, водой из аквариума или предметами ухода важно тщательно мыть руки.

Главный бытовой вывод простой: черепаха может оставаться любимцем семьи, но обращаться с ней нужно не как с плюшевой игрушкой, а как с животным, которое живёт в своей микробной среде.

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