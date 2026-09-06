Около 30 новых островов появилось в российской Арктике из-за потепления

За последние 15 лет в российской Арктике обнаружили около трёх десятков новых островов. По данным SHOT, появление суши связано прежде всего с отступлением ледников на северных архипелагах страны.

Один из последних таких объектов зафиксировали в 2025 году в заливе Борзова на Новой Земле. Исследователь Андрей Леонов установил, что участок суши окончательно отделился от основной территории после отступления ледника. Его размеры оценили примерно в 400 на 121 метр.

Всего, за полтора десятилетия было выявлено 28 новых островов. Большинство подобных изменений происходит в районах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, где сокращение ледникового покрова способно превращать ранее соединённые льдом участки суши в самостоятельные острова.

Процесс идёт и в обратную сторону. В Арктике некоторые небольшие ледяные образования полностью исчезают. Так, ранее учёные сообщили о таянии острова Месяцева у Земли Франца-Иосифа, площадь которого за несколько лет сократилась практически до нуля.

Новые острова представляют интерес для картографов, геологов и климатологов. Их появление требует уточнения навигационных карт, а открывшиеся участки суши позволяют изучать геологическое строение Арктики и последствия изменения климата.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Аляске после отступления ледника Алсек появился новый остров площадью около пяти квадратных километров. Спутниковые снимки NASA показали, что гора Проу-Ноб, прежде окружённая льдом, оказалась со всех сторон отделена водой. Учёные связывали изменения с многолетним сокращением ледникового покрова.