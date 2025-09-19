Владимир Путин
19 сентября, 06:29

Спутники NASA засняли новый остров у побережья Аляски

На Аляске после таяния ледника из-за глобального потепления возник новый остров

Снимки из обсерватории NASA, сделанные с использованием данных Landsat от Геологической службы США. Обложка © NASA / Михала Гаррисон

На юго-востоке Аляски появился новый остров, который образовался из-за глобального потепления и таяния ледника Алсек. Льдина полностью отступила от горы Проу-Ноб, которая теперь со всех сторон окружена водой. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.

Остров, площадь которого составляет около 5 квадратных километров, сформировался ещё летом 2023 года. Эти данные наглядно демонстрируют масштаб изменений: в 1984 году ледник ещё огибал гору, а к августу текущего года он полностью отступил, оставив её в окружении озера.

Специалист по изучению ледников Маури Пелто отмечает, что процесс истончения и отступления ледников в этом регионе, который напрямую связан с изменением климата, продолжается уже не одно десятилетие. В начале XX века ледник Алсек простирался на 5 километров западнее, а к середине столетия всё ещё покрывал гору Проу-Ноб.

Ранее Life.ru рассказал, что Санкт-Петербург может уйти под воду из-за таяния крупнейшего в мире айсберга А23а. Сейчас сильной опасности нет, потому что в России есть дамба, которая защищает окрестности города. При этом рост уровня воды в Мировом океане продолжает ускоряться.

