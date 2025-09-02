Океан поднимается: Город в России может уйти под воду из-за таяния крупнейшего в мире айсберга

Крупнейший в мире айсберг А23а начал таять из-за повышения температуры. За последние десять лет средняя температура на Земле выросла примерно на 0,18 градуса, причём над территорией России этот процесс происходит в 2,5–2,7 раза быстрее, предупредил климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

По его словам, повышение температуры приводит к таянию различных ледников, что в конечном итоге ускоряет рост уровня воды в Мировом океане. По сравнению с прошлым веком, скорость прибавки воды в океане сейчас значительно увеличилась, что это является одной из главных опасностей. Вместе с талой водой в океан поступает и новая, верхний слой при этом расширяется.

«Чем выше температура, тем больший объём занимает любое тело — независимо от его состояния. Поэтому происходит подъём воды в Мировом океане и представляет угрозу для таких стран, как Нидерланды, и городов Венеция и в какой-то степени Санкт-Петербург, но у нас есть дамба, которая защищает окрестности города», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».