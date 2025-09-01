От крупнейшего в мире айсберга откололся кусок размером с Архангельск

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров своей ледяной поверхности, расколовшись на несколько массивных фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Корабль рядом с айсбергом. Фото © ААНИИ/Вадим Махоров

От ледяного гиганта одновременно откололись три крупные части, площадь которых варьируется от 60 до 300 квадратных километров — это как целый ледяной остров.

За последние три зимних месяца в Антарктике айсберг уменьшился на впечатляющие 36% своей площади. В начале июня его размеры составляли около 2 730 квадратных километров — почти столько же, сколько занимает Москва. Сейчас же А23а уменьшился до 1 750 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга.

Айсберг А23а с высоты. Фото © Telegram / Лёд

По последним данным ученых, айсберг дрейфует в 70 километрах севернее острова Южная Георгия. Свой путь он начал более трёх десятилетий назад — в сентябре 1986 года А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера.

Долгое время этот ледяной монстр оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, словно замерший страж Антарктики. Однако в ноябре 2023 года он «проснулся» — сдвинулся с места и отправился в путешествие по открытым водам. Весной 2024-го айсберг неожиданно направился вдоль берегов Антарктического полуострова, двигаясь в сторону моря Скоша.