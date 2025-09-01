Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 11:45

От крупнейшего в мире айсберга откололся кусок размером с Архангельск

Айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров поверхности

Айсберг А23а. Обложка © ААНИИ/Вадим Махоров

Айсберг А23а. Обложка © ААНИИ/Вадим Махоров

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров своей ледяной поверхности, расколовшись на несколько массивных фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Корабль рядом с айсбергом. Фото © ААНИИ/Вадим Махоров

Корабль рядом с айсбергом. Фото © ААНИИ/Вадим Махоров

От ледяного гиганта одновременно откололись три крупные части, площадь которых варьируется от 60 до 300 квадратных километров — это как целый ледяной остров.

За последние три зимних месяца в Антарктике айсберг уменьшился на впечатляющие 36% своей площади. В начале июня его размеры составляли около 2 730 квадратных километров — почти столько же, сколько занимает Москва. Сейчас же А23а уменьшился до 1 750 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга.

Айсберг А23а с высоты. Фото © Telegram / Лёд

Айсберг А23а с высоты. Фото © Telegram / Лёд

По последним данным ученых, айсберг дрейфует в 70 километрах севернее острова Южная Георгия. Свой путь он начал более трёх десятилетий назад — в сентябре 1986 года А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера.

Долгое время этот ледяной монстр оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, словно замерший страж Антарктики. Однако в ноябре 2023 года он «проснулся» — сдвинулся с места и отправился в путешествие по открытым водам. Весной 2024-го айсберг неожиданно направился вдоль берегов Антарктического полуострова, двигаясь в сторону моря Скоша.

США рискуют остаться без ледоколов в Антарктике
США рискуют остаться без ледоколов в Антарктике

Ранее Life.ru рассказывал, как огромная ледяная глыба подплыла к рыбацкому посёлку в Гренландии. Этот айсберг представлял угрозу для жителей, поскольку его таяние могло спровоцировать бурные волны, которые могли бы повредить прибрежные дома.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar