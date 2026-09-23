Тайфун «Дуцзюань» унёс жизни девяти человек в Японии

Тайфун «Дуцзюань» унес жизни девяти человек в центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает NHK со ссылкой на местные власти.

Стихия обрушилась на регион Канто, включающий Токио, 20–21 сентября. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в префектурах Тиба и Канагава. Шесть человек погибли в Тибе, трое — в Канагаве.

Основной причиной гибели людей стали оползни, вызванные рекордными ливнями. На острове Осима за 48 часов выпало 832 миллиметра осадков — более чем в 2,4 раза выше среднемесячной нормы для сентября и абсолютный максимум за всю историю наблюдений.

В префектуре Тиба река Такасаки вышла из берегов, затопив около 500 домов. Более 120 автомобилей оказались под водой. В ряде случаев люди оказывались заблокированными в машинах, которые уносило водой или заливало на затопленных участках дорог.

По данным на утро 23 сентября, около 24 700 домохозяйств в Тибе и Канагаве оставались без электричества. На дорогах региона продолжают находиться свыше ста вышедших из строя или подтопленных автомобилей.

Общее число поврежденных, разрушенных или затопленных зданий превысило 600. В префектурах Тиба и Канагава продолжаются поисково-спасательные работы.

Тайфун «Дуцзюань» стал 25-м по счету в текущем сезоне в Японии. Он обрушился на страну в разгар пятидневных праздников Silver Week, что усилило логистические проблемы в регионе.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях разрушительного паводка в Непале. Жертвами стихии стали 1 403 жителя, еще более шести тысяч числятся пропавшими без вести.