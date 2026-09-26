Тайфун «Суригэ» подошёл к японской Окинаве и движется в сторону Токио

Тайфун «Суригэ» приблизился к японской префектуре Окинава и в ближайшие дни может усилиться. Это следует из данных Японского метеорологического агентства.

Утром 26 сентября центр тайфуна находился к югу от Окинавы. Он двигался на северо-северо-запад со скоростью около 15 км/ч.

По прогнозам синоптиков, «Суригэ» продолжит набирать силу, после чего повернёт на северо-восток. Ожидается, что стихия пройдёт южнее Окинавы и островов Амами, а затем продолжит движение к югу от главного японского острова Хонсю.

Наиболее серьёзные последствия пока прогнозируются для Окинавы и Амами, где возможны сильные ливни, штормовой ветер и высокие волны. Траектория тайфуна ещё может измениться.

Новый циклон приближается к Японии спустя несколько дней после разрушительного тайфуна «Дуцзюань».

Ранее число погибших в результате тайфуна «Дуцзюань» в Японии выросло до 12 человек. Стихия прошла вдоль центральной части тихоокеанского побережья страны 20 сентября. Большинство погибших стали жертвами оползней. Несколько человек утонули в автомобилях, которые оказались в затопленных низинах. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. Последствия стихии затронули более 360 учебных заведений в семи префектурах, включая Токио.