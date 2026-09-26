Число погибших после тайфуна «Дуцзюань» в Японии выросло до 12

Число погибших в результате тайфуна «Дуцзюань» в Японии выросло до 12 человек. Стихия прошла вдоль центральной части тихоокеанского побережья страны 20 сентября. Об этом сообщил телеканал NHK.

Большинство погибших стали жертвами оползней. Несколько человек утонули в автомобилях, которые оказались в затопленных низинах. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. Последствия стихии затронули более 360 учебных заведений в семи префектурах, включая Токио. Речь идёт как о государственных, так и о частных школах.

Серьёзный ущерб тайфун нанёс соседней с Токио префектуре Тиба. На некоторых территориях вода не уходила несколько дней. Паводок затронул сельскохозяйственные угодья и около тысячи жилых домов.

В городе Нарита наводнение уничтожило хозяйство по разведению декоративных разноцветных карпов. Потоки воды унесли из прудов более 100 тыс. рыб. Власти продолжают оценивать последствия стихии и искать пропавших без вести.

Ранее россиянка Анна, находившаяся на отдыхе в Японии, рассказала о последствиях тайфуна «Дуцзюань» в Камакуре. По её словам, 21 сентября после приезда из солнечной Осаки туристы за несколько минут полностью промокли, а улицы города оказались затоплены. К вечеру осадки прекратились, однако на побережье сохранялся сильный штормовой ветер. Уже утром следующего дня вода ушла с улиц, погода прояснилась, а в Камакуру и Токио вернулась жара.