К зиме готовы: «Газпром» накопил рекордные 73,296 млрд кубометров газа

Российские подземные хранилища газа встретят предстоящую зиму с крупнейшим в истории резервом топлива, объём которого достиг 73,296 миллиарда кубометров. Данную информацию передали в пресс-службе «Газпрома».

«8 октября компания на 100% выполнила установленный показатель по заполнению ПХГ к предстоящей зиме. Оперативный резерв газа достиг 73,296 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд для отечественной газовой отрасли», — сказано в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что достаточные запасы особенно важны для прохождения отопительного сезона. При резких похолоданиях потребность в топливе возрастает, поэтому его необходимо подавать в больших количествах. Подземные хранилища позволяют оперативно увеличивать поставки в такие периоды.