К зиме готовы: «Газпром» накопил рекордные 73,296 млрд кубометров газа
Запасы газа в подземных хранилищах России достигли исторического максимума
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Российские подземные хранилища газа встретят предстоящую зиму с крупнейшим в истории резервом топлива, объём которого достиг 73,296 миллиарда кубометров. Данную информацию передали в пресс-службе «Газпрома».
«8 октября компания на 100% выполнила установленный показатель по заполнению ПХГ к предстоящей зиме. Оперативный резерв газа достиг 73,296 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд для отечественной газовой отрасли», — сказано в сообщении.
В холдинге подчеркнули, что достаточные запасы особенно важны для прохождения отопительного сезона. При резких похолоданиях потребность в топливе возрастает, поэтому его необходимо подавать в больших количествах. Подземные хранилища позволяют оперативно увеличивать поставки в такие периоды.
Ранее Life.ru сообщал, что в августе 2025 года «Газпром» установил рекорд летних суточных поставок газа в России. Тогда за один день потребители получили 707,9 миллиона кубометров топлива, а рост спроса связывали с похолоданием в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В октябре того же года оперативный резерв в российских подземных хранилищах достиг рекордных на тот момент 73,17 миллиарда кубометров. Их потенциальная суточная производительность составляла 858,8 миллиона кубометров.
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