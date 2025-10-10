«Газпром» закачал в подземные хранилища небывалый объём газа к зиме

«Газпром» полностью завершил подготовку к зиме, закачав в подземные хранилища рекордный объём газа — более 73 миллиардов кубометров. Пресс-служба компании заявила о готовности к сезону пикового спроса.

«Масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объёме и точно в срок», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На днях объём оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах достиг 100% — 73,17 млрд кубометров. Это стало абсолютным историческим рекордом. Потенциальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн кубометров газа.

Как уточняют в «Газпроме», наличие достаточных запасов и высокая производительность хранилищ обеспечат стабильное прохождение зимнего сезона, даже при резких похолоданиях. В случае необходимости компания сможет оперативно нарастить подачу топлива потребителям.

Ранее в компании сообщали, что «Газпром» установил исторический рекорд сентябрьских поставок газа. Только за 29 сентября российские потребители получили 982,1 миллиона кубометров топлива. Также был зафиксирован новый максимум часового расхода — почти 43 тысячи кубометров, что в пересчёте на сутки превышает миллиард. Рост потребления объяснили похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны.