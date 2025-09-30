Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 19:46

Россияне получили рекордный объём газа на старте отопительного сезона

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в России 29 сентября

Обложка © Telegram / Газпром

Обложка © Telegram / Газпром

«Газпром» побил исторический рекорд сентябрьских поставок газа. Только за 29 сентября российские потребители получили 982,1 млн кубометров топлива. Кроме того, зафиксирован новый максимум часового расхода – почти 43 тыс. кубометров, что в пересчёте на сутки составляет более миллиарда кубометров.

Резкий рост потребления связан с похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны. Предыдущий рекорд сентября был установлен в 2021 году и оказался ниже нынешних показателей.

Путин провёл встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге
Путин провёл встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко с юмором заметил: у «Газпрома» появился неожиданный конкурент. Он имел в виду белорусскую АЭС, которая с 2020 года даёт стране до 40% электроэнергии. Президент отметил, что из-за этого республика стала меньше нуждаться в газе.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Газпром
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar