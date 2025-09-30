Россияне получили рекордный объём газа на старте отопительного сезона

«Газпром» побил исторический рекорд сентябрьских поставок газа. Только за 29 сентября российские потребители получили 982,1 млн кубометров топлива. Кроме того, зафиксирован новый максимум часового расхода – почти 43 тыс. кубометров, что в пересчёте на сутки составляет более миллиарда кубометров.

Резкий рост потребления связан с похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны. Предыдущий рекорд сентября был установлен в 2021 году и оказался ниже нынешних показателей.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко с юмором заметил: у «Газпрома» появился неожиданный конкурент. Он имел в виду белорусскую АЭС, которая с 2020 года даёт стране до 40% электроэнергии. Президент отметил, что из-за этого республика стала меньше нуждаться в газе.