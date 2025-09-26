Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 10:41

Путин пошутил о белорусском конкуренте «‎Газпрома»

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что в республике появился конкурент «Газпрома» после запуска первой АЭС в республике в 2020 году.

«Как Вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдаётся атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Белоруссия покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», — посмеялся Путин на переговорах в Кремле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Life.ru показал первые кадры встречи двух лидеров, которые приветствовали друг друга дружескими объятиями. Стороны намерены обсудить и запуск второй АЭС в Белоруссии.

Татьяна Миссуми
