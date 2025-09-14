Путин провёл встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Потом они посидели и с руководителем «Газпрома». Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер», — сказал Песков.
Песков подчеркнул, что регулярные контакты с руководством крупнейшей газовой компании являются стандартной практикой в связи с масштабами хозяйственной деятельности «Газпрома». Рабочая поездка президента в Санкт-Петербург включала также выступление на международном форуме объединённых культур, который проходил в северной столице с 10 по 13 сентября. Детали обсуждения с главой «Газпрома» не раскрываются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина на предстоящую неделю, указав на несколько региональных поездок. Представитель Кремля отметил, что география визитов будет обширной, однако детали заранее не анонсируются. Песков охарактеризовал предстоящие поездки как «интересные, содержательные и полезные», подчеркнув их рабочую направленность.