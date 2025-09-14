Путин провёл встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Потом они посидели и с руководителем «Газпрома». Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что регулярные контакты с руководством крупнейшей газовой компании являются стандартной практикой в связи с масштабами хозяйственной деятельности «Газпрома». Рабочая поездка президента в Санкт-Петербург включала также выступление на международном форуме объединённых культур, который проходил в северной столице с 10 по 13 сентября. Детали обсуждения с главой «Газпрома» не раскрываются.