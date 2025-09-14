Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 09:48

В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе

Песков сообщил о нескольких региональных поездках Путина с 15 по 21 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказала о планах президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю. Информацией он поделился в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Несколько региональных поездок [ожидается у Путина]. Мы их заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные», — ответил представитель Кремля.

Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре
Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре

Накануне в Москве прошло торжественное открытие Национального космического центра, в церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также мэр столицы Сергей Собянин.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar