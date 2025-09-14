В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе
Песков сообщил о нескольких региональных поездках Путина с 15 по 21 сентября
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказала о планах президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю. Информацией он поделился в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Несколько региональных поездок [ожидается у Путина]. Мы их заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные», — ответил представитель Кремля.
Накануне в Москве прошло торжественное открытие Национального космического центра, в церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также мэр столицы Сергей Собянин.