В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказала о планах президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю. Информацией он поделился в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Несколько региональных поездок [ожидается у Путина]. Мы их заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные», — ответил представитель Кремля.