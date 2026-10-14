Москву зальёт на всю ночь: МЧС продлило предупреждение о сильных дождях до утра

Сильные дожди задержатся в Москве до утра четверга, 15 октября. Непогода будет сохраняться всю ночь, причём местами осадки окажутся интенсивными. Об этом столичное управление МЧС сообщило в своём официальном канале в мессенджере MAX.

Согласно предупреждению спасателей, неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 21:00 среды, 14 октября, до 10:00 следующего дня. Таким образом, дождь может продолжаться ещё 13 часов.

Автомобилистам рекомендовали существенно снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию. От резких перестроений, обгонов и других внезапных манёвров лучше отказаться. Парковать машины следует подальше от деревьев.

Пешеходов также призвали соблюдать осторожность. Особенно важно держаться на расстоянии от рекламных конструкций и неустойчивых сооружений, а во время непогоды не искать укрытия под деревьями.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких регионах России водителям уже пора менять летнюю резину на зимнюю. По словам синоптика, переобуть автомобили следует жителям Южного Урала, Якутии, Магаданской области, а также южных и горных районов Сибири. При выборе времени для смены шин специалист посоветовала ориентироваться на местную погоду, поскольку в некоторых регионах уже выпал снег, несмотря на последующее потепление.