Снег в Москве ожидается с 1 по 5 ноября — надолго ли он задержится

Первый снег в Москве может выпасть в период с 1 по 5 ноября. Такой прогноз Агентству городских новостей «Москва» дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вы знаете, все модели показывают, что первый снег, прогнозы — только в первой пятидневке ноября. Какой именно день — сложно сказать, но они поддерживают эту версию почти неделю. Так что будем ждать, что октябрь закончится без снежного покрова. Вероятнее всего, первый снег пойдёт в первую пятидневку», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, первый снег вряд ли задержится надолго: обычно он лежит всего один-два дня, после чего тает. Устойчивый снежный покров, как правило, формируется примерно через месяц после временного снегопада, добавила специалист.

Как сообщалось, в Мурманске вечером 10 октября выпал первый снег. Осадки оказались достаточно сильными, чтобы покрыть белым слоем улицы, тротуары и припаркованные автомобили.