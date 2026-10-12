Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 18:10

Снег в Москве ожидается с 1 по 5 ноября — надолго ли он задержится

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве может выпасть в начале ноября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый снег в Москве может выпасть в период с 1 по 5 ноября. Такой прогноз Агентству городских новостей «Москва» дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вы знаете, все модели показывают, что первый снег, прогнозы — только в первой пятидневке ноября. Какой именно день — сложно сказать, но они поддерживают эту версию почти неделю. Так что будем ждать, что октябрь закончится без снежного покрова. Вероятнее всего, первый снег пойдёт в первую пятидневку», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, первый снег вряд ли задержится надолго: обычно он лежит всего один-два дня, после чего тает. Устойчивый снежный покров, как правило, формируется примерно через месяц после временного снегопада, добавила специалист.

Снега нет, а тормоза уже подводят: Автоюрист раскрыл риски поздней смены шин
Снега нет, а тормоза уже подводят: Автоюрист раскрыл риски поздней смены шин

Как сообщалось, в Мурманске вечером 10 октября выпал первый снег. Осадки оказались достаточно сильными, чтобы покрыть белым слоем улицы, тротуары и припаркованные автомобили.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar