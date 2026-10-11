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Регион
Опубликовано 11 октября, 01:54

В Мурманске выпал первый снег, синоптики предупредили о сильном ветре

Обложка © VK / На страже Заполярья - газета Северного флота / Вадим Соколов

Обложка © VK / На страже Заполярья - газета Северного флота / Вадим Соколов

В Мурманске вечером 10 октября выпал первый снег. Осадки оказались достаточно сильными, чтобы покрыть белым слоем улицы, тротуары и припаркованные автомобили.

После снегопада на дорогах участились ДТП. Автомобилисты также начали массово обращаться в автосервисы, чтобы заменить летнюю резину на зимнюю.

Первый снег в Мурманске. Видео © Telegram / Мурманск Дтп Чп / VK / ТВ-21 Мурманск

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 и 11 октября регион окажется под влиянием очередного циклона. Он движется от Финского залива на северо-восток, в сторону Архангельской области, а затем направится к Карскому морю.

Синоптики предупреждают не только об осадках, но и о сильном порывистом ветре. Днём температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов. Сейчас в регионе около нуля.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье первый снег, по прогнозам синоптиков, ожидается в начале ноября, хотя осадки возможны и в конце октября. Если снег выпадет раньше, он, скорее всего, быстро растает и не сформирует устойчивый снежный покров.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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