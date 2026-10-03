Дагестан укрыло «белым покрывалом»: В горах республики выпал первый снег

Первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана. Жители сразу нескольких сёл делятся в соцсетях кадрами побелевших улиц, домов и горных склонов.

В горных районах Дагестана выпал первый снег. Видео © Telegram / Лакский район, ЭХО КАВКАЗА, ДАГЕСТАН СЕЙЧАС

Снегом, в частности, накрыло село Кубра Лакского района. Местная администрация опубликовала видео с заснеженным населённым пунктом.

Белый покров появился также в Гочобе Чародинского района, Риче Агульского района и Куруше Докузпаринского района. На кадрах видно, что снег лёг на дороги, крыши домов, деревья и окружающие горы.

В некоторых высокогорных населённых пунктах осадки оказались достаточно интенсивными, чтобы сформировать заметный снежный покров.

При этом снег 3 октября пришёл и в другие российские регионы. На севере Свердловской области сильный снегопад накрыл трассу Серов — Североуральск — Ивдель, заметно ухудшив видимость. Осадки также зафиксировали в Качканаре и Нижней Туре.