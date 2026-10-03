Снег, ветер и гололёд: Паслер предупредил свердловчан о резком похолодании

Снег, дождь, сильный ветер и резкое похолодание идут на Средний Урал, а на дорогах региона ожидается гололёд. Губернатор Свердловской области Денис Паслер предупредил жителей об ухудшении погоды и призвал водителей внимательнее планировать поездки на выходных.

«Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населённых пунктов», — обратился Паслер к свердловчанам.

Глава региона поручил профильным ведомствам и муниципалитетам подготовиться к возможным последствиям непогоды. В населённых пунктах уже приведены в готовность спецтехника и аварийные бригады, которые должны обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства.

Непогода уже добралась до севера региона. В ночь на 3 октября сильный снегопад накрыл трассу Серов — Североуральск — Ивдель, ухудшив видимость. Снег также выпал в Качканаре и Нижней Туре. На отдельных участках дорог синоптики предупреждали о гололедице.

Местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра могут достигать 15 м/с. На севере региона температура ночью опускается до −5 градусов, днём в большинстве районов ожидается от +2 до +7.

Резкая смена погоды в начале октября особенно опасна для автомобилистов. Ранее Life.ru рассказывал, что в переходный осенний период риск ДТП увеличивают мокрая дорога, короткий световой день, туманы и неожиданное ухудшение сцепления с асфальтом. Автоэксперты советуют снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров.