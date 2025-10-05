«Не зима, и уже не лето»: Life.ru выяснил, в чём заключается феномен всплеска ДТП в октябре

В октябре дороги становятся особенно сложными: короткий световой день, низкое солнце и осенние осадки меняют привычные условия движения, а водители нередко продолжают вести себя так же, как летом. Как рассказал Life.ru автоэксперт Пётр Шкуматов, эти факторы делают привычные манёвры рискованными и увеличивают вероятность аварий.

«Октябрь коварен тем, что он не зима, и уже не лето. Дороги чаще мокрые, световой день быстро укорачивается, солнце висит низко и слепит в часы пик, а стекла и зеркала пачкаются быстрее. К этому добавляются туманы и мелкий затяжной дождь, из-за которых дистанции зрительно сжимаются. Если дождь идёт вечером, то к этому добавляется огромное число бликов, которые очень затрудняют ориентирование», — отметил специалист.

Климатические мелочи вроде грязных зеркал и запотевших стёкол усугубляют ситуацию: обзор ухудшается, реакция водителей замедляется. Многие продолжают двигаться с привычной летней скоростью, не замечая, что сцепление с дорогой уже не то.

Шкуматов также отметил, что листья на асфальте превращают повороты и пешеходные переходы в скользкие участки, особенно опасные при резких манёврах и торможениях. А ранние ночные заморозки образуют почти невидимую наледь на мостах и развязках. Давление в шинах падает, резина остывает, а многие ещё не сменили летние шины на зимние.

«Коротко: октябрь ловит нас на несоответствии привычек реальности. Инфраструктура та же, а физика дороги другая, и цена ошибки растёт», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее автоэксперты рассказали, когда менять зимние и летние шины в 2025 году. Владельцы автомобилей должны чётко соблюдать установленные сроки, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах. Зимние шины с шипами обязательны с 1 декабря по 1 марта, в северных регионах срок может продлеваться до апреля или мая в зависимости от погодных условий.