Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 00:44

«Не зима, и уже не лето»: Life.ru выяснил, в чём заключается феномен всплеска ДТП в октябре

Автоэксперт Шкуматов: В октябре растёт риск ДТП из-за смены условий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

В октябре дороги становятся особенно сложными: короткий световой день, низкое солнце и осенние осадки меняют привычные условия движения, а водители нередко продолжают вести себя так же, как летом. Как рассказал Life.ru автоэксперт Пётр Шкуматов, эти факторы делают привычные манёвры рискованными и увеличивают вероятность аварий.

«Октябрь коварен тем, что он не зима, и уже не лето. Дороги чаще мокрые, световой день быстро укорачивается, солнце висит низко и слепит в часы пик, а стекла и зеркала пачкаются быстрее. К этому добавляются туманы и мелкий затяжной дождь, из-за которых дистанции зрительно сжимаются. Если дождь идёт вечером, то к этому добавляется огромное число бликов, которые очень затрудняют ориентирование», — отметил специалист.

Климатические мелочи вроде грязных зеркал и запотевших стёкол усугубляют ситуацию: обзор ухудшается, реакция водителей замедляется. Многие продолжают двигаться с привычной летней скоростью, не замечая, что сцепление с дорогой уже не то.

Шкуматов также отметил, что листья на асфальте превращают повороты и пешеходные переходы в скользкие участки, особенно опасные при резких манёврах и торможениях. А ранние ночные заморозки образуют почти невидимую наледь на мостах и развязках. Давление в шинах падает, резина остывает, а многие ещё не сменили летние шины на зимние.

«Коротко: октябрь ловит нас на несоответствии привычек реальности. Инфраструктура та же, а физика дороги другая, и цена ошибки растёт», — заключил собеседник Life.ru.

На улицах — настоящее бездорожье: Кемеровскую область засыпало октябрьским снегом
На улицах — настоящее бездорожье: Кемеровскую область засыпало октябрьским снегом

Ранее автоэксперты рассказали, когда менять зимние и летние шины в 2025 году. Владельцы автомобилей должны чётко соблюдать установленные сроки, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах. Зимние шины с шипами обязательны с 1 декабря по 1 марта, в северных регионах срок может продлеваться до апреля или мая в зависимости от погодных условий.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar