Регион
4 октября, 13:46

На улицах — настоящее бездорожье: Кемеровскую область засыпало октябрьским снегом

Обложка © Telegram / Новости Шерегеша

Горнолыжный курорт в Кемеровской области Шерегеш неожиданно оказался под мощным снежным покровом уже 4 октября. Метель, зафиксированная на видео туристами, полностью преобразила ландшафт — склоны и инфраструктура курорта скрылись под плотным белым покрывалом.

Кемеровскую область засыпало октябрьским снегом. Видео © Telegram / Новости Шерегеша

«Это могла быть зимняя картина, но нет. Это октябрь в Шерегеше», — комментируют местные жители, делясь видеороликами.

Гололёд на дорогах привёл к череде аварий за последние часы. В Шерегеше столкнулись легковой автомобиль и автобус. В окрестностях СНТ «Мечта» и села Силино автобус съехал с трассы, вероятно, из-за заноса. На въезде в Кемерово, на улице Тухачевского, произошло столкновение двух легковых машин. Обстановка на дорогах остаётся опасной.
Аналогичная ситуация ранее произошла и в Свердловской области. Первый снег начал покрывать улицы Качканара с самого утра. Снегопад успел покрыть дороги плотным слоем.

Мария Любицкая
