Зима пришла раньше срока: Снег выпал в ещё одном российском регионе

Первый снег выпал в ночь на 28 сентября в Челябинской области, из-за чего движение по трассе М-5 оказалось затруднено из-за заносов. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.



Снегопад в Челябинской области. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

На видеозаписях видны крупные хлопья снега, падающие на дорожное полотно. Поверхность дороги уже промокла, а под колёсами проезжающих автомобилей образуются брызги. Люди активно делятся съёмками из разных населённых пунктов региона, включая Златоуст, Карабаш и Нязепетровск.

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий уже 29 сентября. По данным синоптиков, ожидается усиление снегопада и образование гололедицы в отдельных районах. Температура воздуха в горных районах может опуститься до +1 градуса с образованием временного снежного покрова.

Представители ГАИ предупредили о повышенной опасности на дорогах. Они отметили, что в межсезонье образуется микроплёнка льда, которая особенно опасная для автомобилей с летними шинами. Водителям рекомендовали избегать сложных манёвров, соблюдать повышенную осторожность и по возможности отказаться от поездок по загородным трассам.

«Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения», — отмечает пресс-служба ведомства.

Аналогичная ситуация накануне произошла и в Свердловской области. Первый снег начал покрывать улицы Качканара с самого утра. Снегопад успел покрыть дороги плотным слоем.