Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 13:38

Суровый уральский сентябрь: Свердловскую область накрыл первый снегопад

Первый снег выпал в Качканаре Свердловской области

Первый снег выпал в Качканаре Свердловской области. Обложка © Telegram / Короче, Тагил

Первый снег выпал в Качканаре Свердловской области. Обложка © Telegram / Короче, Тагил

Зима заявила о себе в Свердловской области: первый снег начал покрывать улицы Качканара с самого утра. Горожане активно обсуждают внезапную смену погоды и связанные с ней неудобства в передвижении.

Первый снег выпал в Качканаре Свердловской области. Видео © Telegram / Короче, Тагил

С утра в Качканаре начался снегопад, который уже успел заметно покрыть дороги. Периодически идёт мокрый снег, из-за чего движение затруднено.

По словам жителей, погодные условия изменились внезапно — сначала шёл дождь, а затем начался снег. По прогнозу синоптиков, уже завтра в Качканаре должно выглянуть солнце.

Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, когда ждать первого снега
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, когда ждать первого снега

Ранее в Якутске 20 сентября выпал снег, что привело к затруднению дорожного движения. Местные жители публиковали фотографии снеговиков, но при этом дорожная ситуация ухудшилась — за день произошло около десяти ДТП.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar