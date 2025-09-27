Суровый уральский сентябрь: Свердловскую область накрыл первый снегопад

Зима заявила о себе в Свердловской области: первый снег начал покрывать улицы Качканара с самого утра. Горожане активно обсуждают внезапную смену погоды и связанные с ней неудобства в передвижении.

Первый снег выпал в Качканаре Свердловской области. Видео © Telegram / Короче, Тагил

С утра в Качканаре начался снегопад, который уже успел заметно покрыть дороги. Периодически идёт мокрый снег, из-за чего движение затруднено.

По словам жителей, погодные условия изменились внезапно — сначала шёл дождь, а затем начался снег. По прогнозу синоптиков, уже завтра в Качканаре должно выглянуть солнце.

Ранее в Якутске 20 сентября выпал снег, что привело к затруднению дорожного движения. Местные жители публиковали фотографии снеговиков, но при этом дорожная ситуация ухудшилась — за день произошло около десяти ДТП.