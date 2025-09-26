Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, когда ждать первого снега

Первый снег в Москве и Подмосковье стоит ожидать не раньше середины октября, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, несмотря на резкое похолодание, когда за 48 часов температура в столичном регионе упала на 12 градусов, до настоящей зимы ещё далеко.

В ближайшие недели погода установится на уровне около +10 градусов днём с ночными заморозками. При этом до выпадения снега регион ещё успеет ненадолго вернуться к теплу. По словам эксперта, 5–6 октября возможен прогрев температуры воздуха до +15 градусов, что станет приятной паузой перед устойчивым осенним похолоданием.

Несмотря на текущие ночные заморозки и осеннюю погоду, у жителей столичного региона ещё есть время подготовиться к зиме, не опасаясь раннего снегопада, подчеркнул собеседник 360.ru.