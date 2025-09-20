В Якутии выпал сентябрьский снег и устроил коллапс на дорогах
Снегопад в Якутске привёл к массовым ДТП и отмене рейсов
Впервые с конца июня в Якутии выпал снег. Обложка © Telegram / КРИМЯКУТИЯ
В Якутске 20 сентября выпал снег. Пока местные жители делятся фотографиями снеговиков, дорожная ситуация осложнилась пробками и гололедицей — в городе за день произошло около десяти ДТП.
Из-за ухудшения погодных условий и снегопада сегодня, 20 сентября, а также в связи с утренними рейсами 21 сентября, МУП «ЯПАК» отменил межрайонные перевозки по маршрутам N 201, 202, 203 и 206 в Хангаласский, Горный, Намский и Чурапчинский районы.
«При улучшении погодных условий, межмуниципальные рейсы по указанным маршрутам будут возобновлены. Рейсы отменяются перевозчиком в целях безопасности пассажиров», — говорится в сообщении Минтранса региона.
На Намском тракте произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Из-за гололедицы машины стоят на обочинах, а на шиномонтажках выстраиваются длинные очереди. Местные жители радуются снегу: дети уже лепят снеговиков, а взрослые делятся фотографиями зимних забав в соцсетях.
Кстати, снег в Якутии был даже летом. В посёлке Тикси в конце июня внезапно пошли ледяные осадки. Жители стали свидетелями редкого для этого времени года явления: снежный покров лёг на уже позеленевшие лужайки. Многие запечатлели необычные пейзажи и делились фотографиями в соцсетях, а некоторые даже лепили снеговиков. После этого снежные осадки накрыли Якутию в начале сентября.