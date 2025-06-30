Якутию накрыло снегом
В якутском Тикси зафиксировали июньскую метель
В Якутии выпал снег. Обложка © Telegram / «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»
В якутском поселке Тикси в конце июня выпал снег. Об этом сообщает метеорологический телеграм-канал «Фобос».
Жители арктического посёлка стали свидетелями редкого для этого времени года явления, когда снежный покров лёг на уже позеленевшие лужайки. Многие местные жители запечатлели необычные пейзажи и делились ими в социальных сетях, некоторые даже лепили снеговиков.
Обложка © Telegram / «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»
Температурный режим в Тикси остается аномально низким для летнего периода — дневные показатели не превышают +6 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится в ближайшие дни, что нетипично для календарного лета в регионе.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в начале июля в Центральной России. По прогнозам, температурная аномалия начнёт ослабевать во второй половине июля, когда показатели постепенно вернутся к климатической норме. Некоторые регионы страны могут вообще не ощутить прихода полноценного летнего тепла в этом сезоне. Life.ru подготовил подробный материал о том, какие регионы России не увидят лета.