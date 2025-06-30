Якутию накрыло снегом

В якутском поселке Тикси в конце июня выпал снег. Об этом сообщает метеорологический телеграм-канал «Фобос».

Жители арктического посёлка стали свидетелями редкого для этого времени года явления, когда снежный покров лёг на уже позеленевшие лужайки. Многие местные жители запечатлели необычные пейзажи и делились ими в социальных сетях, некоторые даже лепили снеговиков.