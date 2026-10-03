В Свердловской области снегопад накрыл трассу Серов — Ивдель

Сильный снегопад ухудшил видимость на трассе Серов — Североуральск — Ивдель вечером 2 октября в Свердловской области. Кадры заснеженной дороги опубликовал Telegram-канал «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Снег почти скрыл трассу на севере Свердловской области. Видео © Telegram / ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)

Снег также прошёл в Качканаре, где белый покров появился на газонах и автомобилях. Осадки зафиксировали и в Нижней Туре.

Региональное управление МЧС предупредило, что непогода сохранится 3 октября. Сильные осадки прогнозируют в ряде районов области, в том числе в Нижнем Тагиле, Качканаре, Серове и Североуральске.

«3 октября местами на территории Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в прогнозе МЧС.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами синоптики ожидают временный снежный покров. Температура ночью опустится до минус пяти градусов на севере региона. Днём воздух прогреется до плюс 2–7 градусов, на востоке — до плюс 11.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ожидал первый снег в Екатеринбурге 2–3 октября. Мокрый снег синоптик также прогнозировал в Казани и Ульяновске. При этом Москва, по его словам, должна была избежать снегопадов в первые дни месяца. Существенного снежного покрова в столице в ближайшее время специалист не ожидал.