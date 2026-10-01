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Опубликовано 1 октября, 10:30

Снег ворвётся в Россию в первых числах октября: кому ждать удара стихии, а кого пронесёт

Шувалов: Первый снег выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске 2–3 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый снег в начале октября накроет Екатеринбург, Казань и Ульяновск. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первый снег выпадет в Екатеринбурге 2-3 октября. Мокрый снег ожидается в Казани и Ульяновске», — рассказал Шувалов.

Специалист уточнил, что столицу снегопады пока обойдут стороной. По его словам, в Москве выпадение снега в ближайшее время не прогнозируется.

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Как ранее сообщал Life.ru, Гидрометцентр уже подготовил сезонный прогноз на октябрь–декабрь, а в Тихом океане продолжает усиливаться явление Эль-Ниньо. При этом эксперты предупреждают: точный сценарий января и февраля назвать пока рано. Речь идёт лишь о том, что действительно известно, а не о преждевременных обещаниях конкретной погоды на зимние месяцы.

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Вероника Бакумченко
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