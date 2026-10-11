Снега нет, а тормоза уже подводят: Автоюрист раскрыл риски поздней смены шин

Летние шины при похолодании могут увеличить тормозной путь и риск аварии ещё до первого снега, предупредил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, задуматься о замене резины стоит, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до 5-7 градусов.

На холоде летние покрышки становятся жёстче и хуже справляются с торможением. Поэтому даже привычной дистанции до другого автомобиля может оказаться недостаточно, чтобы избежать столкновения.

Неподходящие шины не освобождают от возмещения ущерба пострадавшему по ОСАГО. Наоборот, состояние резины может стать дополнительным обстоятельством при разбирательстве и определении виновности, пояснил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт оценил стоимость сезонной замены шин в Москве примерно в пять тысяч рублей для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колёсами. Итоговая цена зависит от размера покрышек, состояния дисков и дополнительных работ.