Не ждите первого снега: Водителям назвали стоимость замены летних шин на зимние

Сезонная замена шин на массовом легковом автомобиле с колёсами диаметром 15 дюймов этой осенью обойдётся москвичам примерно в 5 тысяч рублей, а новосибирцам — около 4 тысяч. Такие расценки RG.ru назвал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам специалиста, осенью прайс-листы в целом остались на весеннем уровне. Основное повышение произошло ещё в первой половине 2026 года, когда шиномонтаж в среднем подорожал на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

Итоговая сумма зависит от региона, диаметра колёс, типа и состояния дисков, а также дополнительных работ. Владельцам кроссоверов, внедорожников, машин с крупными или низкопрофильными покрышками, сложными литыми дисками и датчиками давления сезонная «переобувка» обходится дороже.

Ориентироваться при замене летних шин на зимние Родионов советует не на календарь, а на температуру. Записываться на сервис стоит, когда среднесуточные показатели несколько дней подряд держатся в пределах +5…+7 градусов. При таком похолодании летняя резина становится менее эластичной и хуже работает на холодном и мокром асфальте.

Ждать первого снега или гололёда эксперт не рекомендует. К этому моменту на шиномонтажах обычно появляются очереди, а водитель рискует встретить резкое похолодание на неподходящих покрышках.

Сезонную смену колёс специалист также советует совместить с осмотром самих шин. Стоит проверить глубину протектора, равномерность износа, возраст резины, состояние запасного колеса или ремкомплекта. Для зимних покрышек остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм.

Ранее Life.ru рассказывал, почему менять резину только по календарю не стоит и лучше ориентироваться на устойчивую среднесуточную температуру около +5…+7 градусов. В Москве в 2026 году из-за тёплой осени массовая «переобувка» может начаться позже обычного.