Фатальная ошибка при выборе резины: когда «липучка» летит мимо тормозов, а шипы бессильны

Выбор между шипованными шинами и фрикционной резиной зависит прежде всего от зимних условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Тесты показывают, что оба типа покрышек имеют свои преимущества: одни лучше работают на льду около нуля, другие — при сильных морозах и на чистом асфальте, пишет URA.ru.

Шипованные шины эффективнее на скользком льду при температуре около 0 градусов. Металлические элементы пробивают водяную плёнку, которая образуется на поверхности, и помогают автомобилю быстрее тормозить и разгоняться. В отдельных испытаниях при температуре около -2...-3 градусов тормозной путь на фрикционной резине оказался почти вдвое длиннее.

Ещё одно преимущество шипов — более стабильное сцепление в переменчивую погоду. При этом такая резина заметно шумнее, а на сухом и мокром асфальте может уступать «липучке». В тестах разница в тормозном пути при скорости 80 км/ч достигала 5,5 метра.

Фрикционные шины лучше показывают себя в сильные морозы. При температуре ниже -13...-15 градусов лёд становится более твёрдым, и мягкий состав резины с ламелями эффективнее повторяет его неровности. При -20 градусах тормозной путь на «липучке» может быть примерно на 20% короче, чем у шипованных шин.

Кроме того, фрикционная резина тише, лучше подходит для города с чередованием снега, льда и чистого асфальта, а также не требует специальной обкатки. Однако её характеристики сильнее зависят от качества конкретной модели, а сам состав со временем теряет свойства.

При выборе шин важно учитывать климат региона. Для мест, где зимой часто бывают оттепели и температура держится около нуля, шипы могут оказаться практичнее из-за лучшего поведения на обледенелой дороге. В районах с продолжительными морозами ниже -15 градусов преимущества чаще переходят к «липучке».

Таким образом, универсального победителя нет. Шипованные шины лучше подходят для частого движения по льду и переменчивой зимней погоде, а фрикционная резина — для сильных морозов и городских условий с чистым покрытием.

Ранее автоэксперт Антон Ануфриев рассказал, что при устойчивом снижении температуры до +5°C пора переходить на зимние шины, так как летние теряют эластичность и безопасность. До заморозков он советует подкрасить сколы на кузове, проверить уплотнители и заранее залить стеклоомывающую жидкость для минусовых температур, но не экспериментировать с моторным маслом, выбирая его по рекомендациям производителя.