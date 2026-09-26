Мороз ударит неожиданно: Какие четыре вещи нужно проверить в автомобиле уже осенью

Когда температура воздуха устойчиво опускается до пяти градусов тепла, автомобилистам следует задуматься о переходе на зимние шины. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автоэксперт Антон Ануфриев, напомнивший о других важных процедурах перед наступлением холодов.

Причина такой рекомендации заключается в свойствах резины. Летние покрышки при низких температурах теряют эластичность, что отрицательно сказывается на безопасности вождения. Зимние, напротив, сохраняют необходимые характеристики даже в морозную погоду.

До наступления заморозков специалист советует внимательно осмотреть кузов. Обнаруженные после лета сколы необходимо подкрасить, иначе зимой повреждённые участки могут начать ржаветь под воздействием дорожных реагентов. Заодно стоит проверить состояние резиновых уплотнителей дверей, люка и панорамной крыши, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

Не следует откладывать и замену стеклоомывающей жидкости. Ануфриев рекомендует заранее залить состав, рассчитанный на отрицательные температуры. Такая предусмотрительность позволит избежать замерзания жидкости, если ночью неожиданно похолодает до нуля градусов.

А вот экспериментировать с моторным маслом эксперт не советует. При выборе марки и вязкости необходимо руководствоваться рекомендациями производителя, особенно если автомобиль ещё находится на официальной гарантии. Самостоятельный переход на более густой или жидкий состав может оказаться неоправданным.

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