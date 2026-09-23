«Дальний свет создаёт пелену»: Водителям объяснили, как не ослепнуть в тумане

За последнюю неделю в Москве и Подмосковье несколько раз объявляли жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость на дорогах местами падала до 200–700 метров.

В таких условиях автоматический режим освещения может подвести. Днём датчик не всегда понимает, что туман плотный, и оставляет только дневные ходовые огни. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Егоров в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Автоматический режим удобен, но в тумане водителю всё равно нужно контролировать, что именно включилось», — отметил специалист. Если автоматика не включила ближний свет, его стоит перевести вручную.

По правилам в условиях недостаточной видимости на машине должен гореть ближний или дальний свет. Передние противотуманные фары разрешено использовать вместе с ними. Передние противотуманки помогают обозначить автомобиль и подсветить пространство прямо перед ним.

А вот дальний свет в плотном тумане лучше не включать. Задние противотуманные фонари тоже не стоит включать без необходимости. Их яркий красный свет предназначен именно для плохой видимости и может мешать тем, кто едет сзади.

Даже правильно выбранный свет не отменяет главного: в тумане нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Ограниченная видимость сокращает время на реакцию, и этот фактор никуда не денется.

А ранее россиянам рассказали, чем обычно рискуют водители, принимающие валериану и пустырник. По словам специалиста, средства замедляют реакцию, и в инструкциях к большинству из данных препаратов прямо написано про осторожность при вождении и работе с механизмами.