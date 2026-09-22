«Растительное» не равно «безопасное»: Чем рискуют водители, принимающие валериану и пустырник

Привычка принимать валериану или пустырник перед поездкой может обернуться проблемами уже за рулём. На скорость реакции влияют не только успокаивающие свойства препаратов, но и форма выпуска, а спиртовые настойки несут дополнительный риск для водителей. Об этом Life.ru рассказала фармэксперт, директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Начну с главного мифа. «Растительное» не равно «безопасное»: крапива и борщевик — тоже растения, а последствия у них разные. Валериана, пустырник и мелисса содержат действующие вещества, просто полученные из сырья, а не синтезированные. Значит, у них есть и эффект, и побочные действия, и противопоказания: сонливость, вялость, снижение внимания, аллергические реакции, тяжесть в животе, у части людей — парадоксальное возбуждение вместо успокоения. Пустырник дополнительно снижает давление и делает более редким пульс — гипотоникам это совсем не подарок. Валентина Милованова Фармэксперт, директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика»

Специалист подчеркнула, что эти средства замедляют реакцию, и в инструкциях к большинству из них прямо написано про осторожность при вождении и работе с механизмами. Задержка в 0,2 секунды звучит безобидно, пока не переведёшь её в метры: на скорости 90 км/ч это лишние пять метров пути — ровно длина легкового автомобиля. Отдельная история — спиртовые настойки: в них 65–70% этанола. Разовая доза даёт немного, но запах и показания алкотестера — риск, который водителю точно не нужен.

Формы различаются сильнее, чем принято думать. Настойка — как эспрессо: спирт быстро доставляет действующие вещества, эффект заметен через 15–30 минут. Таблетки и сухой экстракт работают иначе, это скорее ежедневная зарядка: результат накапливается за две-четыре недели регулярного приёма. Чай мягче всех, но дозу в нём никто не считает — крепкий настой на ночь вполне может «догнать» утром. Сильнее всего на скорость реакции влияет настойка: и за счёт быстрого пика, и за счёт спирта.

Самое недооценённое — взаимодействия. Здесь работает простая арифметика: седативное плюс седативное — это не «чуть спокойнее», а сложение эффектов. Как если бы на педаль тормоза одновременно давили два человека. Осторожность нужна со снотворными и транквилизаторами, антидепрессантами и нейролептиками, антигистаминными первого поколения, опиоидными анальгетиками, миорелаксантами и алкоголем. Пустырник усиливает действие гипотензивных препаратов и бета-блокаторов — давление может уйти ниже, чем планировалось.

У настойки эффект наступает через 15–30 минут и держится около 4–6 часов, но остаточная сонливость бывает дольше, особенно если принять поздно вечером. У курсовых форм явной «точки старта» нет, действие ровное и накопительное.

Кому особенно не стоит принимать эти средства: профессиональным водителям, диспетчерам, операторам станков — всем, чья смена держится на концентрации; людям с низким давлением и редким пульсом; беременным и кормящим; детям — строго по возрасту из инструкции; тем, кто уже принимает психотропные препараты; людям с заболеваниями печени, а спиртовые формы — ещё и тем, у кого была алкогольная зависимость. И отдельно: валериану обычно рекомендуют отменить за 1–2 недели до плановой операции, она способна влиять на действие анестетиков.

«Простое правило, которое я советую всем: первый приём — не перед сменой и не перед дорогой. Посмотрите спокойным вечером дома, как реагирует именно ваш организм», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее врач-невролог рассказала о том, что при хроническом стрессе валериана и пустырник не помогут, потому как не способны повлиять на механизмы тяжёлой тревоги и эффективно снизить уровень кортизола, их действие чаще всего основано на эффекте плацебо. Они могут помочь лишь при эпизодических и крайне лёгких трудностях с засыпанием после бытового переутомления или кратковременного волнения, где решающую роль играет вера в препарат и сам вечерний ритуал приёма.