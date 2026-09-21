В Минздраве рассказали, кто чаще болеет раком — мужчины или женщины

Показатель онкологической заболеваемости среди женщин в России оказался немного выше, чем среди мужчин. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

В 2025 году показатель составил 493,85 случая на 100 тысяч населения. Для женщин значение достигло 497,76, для мужчин — 489,35. В 2021 году этот уровень находился на отметке 397,91, а в 2024-м — 478,11.

Чаще всего выявляются опухоли кожи, если не учитывать меланому. Далее в общей структуре идут рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов и лёгкого, а также ободочной кишки. При этом распределение заметно отличается в зависимости от пола.

У мужчин лидирует рак предстательной железы. Среди женщин на первом месте находится опухоль молочной железы. Каприн подчеркнул, что этот перечень не остаётся неизменным.

На структуру заболеваемости, по словам специалиста, влияют возраст населения, факторы риска и образ жизни. Значение также имеют возможности диагностики.

Ранее сообщалось, что некоторые онкологические заболевания годами развиваются практически без симптомов — без боли и заметного ухудшения состояния. Самыми коварными на ранних стадиях называют рак поджелудочной железы, яичников, почек, лёгких, а также отдельные виды лимфом и опухолей толстого кишечника. Такие опухоли не всегда запускают активный ответ организма. Они не всегда выделяют вещества, способные вызвать выраженное воспаление или температуру, а иммунная система не всегда распознаёт изменённые клетки.