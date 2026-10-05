По скользкой дорожке: Водителей предупредили об опасности шин с разным протектором

Шины с разным рисунком протектора на одной оси могут ухудшить управляемость автомобиля и повысить риск потери сцепления с дорогой, предупредил эксперт шинного бренда Александр Тарасов.

По его словам, такие покрышки по-разному реагируют на нагрузки и неодинаково отводят воду. В результате одно колесо может потерять контакт с покрытием раньше другого, из-за чего водителю будет сложнее удержать машину на выбранной траектории.

«На скользкой дороге такая разница может привести к ухудшению устойчивости автомобиля при торможении, разгоне или выполнении манёвров», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Особенно заметной проблема становится при резких перестроениях и в поворотах. Если покрышки также различаются по диаметру и степени износа, колёса вращаются с неодинаковой скоростью. Кроме того, эксплуатация авто с разным рисунком протектора на одной оси запрещена. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, отметил эксперт.

Кстати, выбор между шипами и «липучкой» зависит от условий зимних поездок. Шипованные покрышки лучше проявляют себя на льду при температуре около нуля, тогда как фрикционные могут иметь преимущество в сильные морозы и на чистом асфальте. При покупке важно учитывать климат региона и характеристики конкретной модели.