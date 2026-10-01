Водителям объяснили, зачем включать кондиционер в авто в дождливую осень

Многие водители уверены, что кнопка A/C нужна только летом. С наступлением холодов её перестают нажимать — и напрасно. В прохладную погоду кондиционер решает другую задачу: управляет влажностью в салоне.

Главная осенняя проблема — не температура, а влага. Она попадает внутрь с мокрой обувью, одеждой, листьями и даже с дыханием пассажиров. Первым это показывает лобовое стекло: оно покрывается тонкой плёнкой изнутри. Кондиционер в этот момент работает как осушитель. Воздух проходит через холодный испаритель, часть влаги конденсируется, и обратно в салон поступает более сухой поток.

Особенно заметна разница в дождливую погоду и утром, когда на улице невысокая температура. При этом лучше использовать приток воздуха с улицы, а не гонять его по салону в режиме рециркуляции.

Производители автомобилей предусматривают работу кондиционера в системах автоматического удаления запотевания стёкол. Есть и ещё один момент: если не включать A/C месяцами, водитель никак не проверяет состояние системы.

Периодический запуск помогает вовремя заметить посторонний шум, запах или снижение эффективности. Некоторые производители прямо рекомендуют включать кондиционер даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц примерно на пять минут.

Однако нажать кнопку при любой температуре недостаточно. У разных машин свои ограничения по работе компрессора, и при сильном похолодании электроника может не дать ему запуститься. Горящий индикатор ещё не означает, что компрессор действительно работает. В обычную осеннюю погоду, когда температура выше нижнего порога системы, кондиционер вполне может продолжать осушать воздух.

Если стёкла запотевают постоянно даже при включённом климате, одной кнопкой A/C проблему не решить. Причиной могут быть мокрые коврики, забитый салонный фильтр или попадание влаги в салон. В таком случае кондиционер лишь временно убирает последствия, а искать нужно источник повышенной влажности, отметил автоэксперт Алексей Егоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А ранее водителям рассказали, как распознать поломку в машине по странному звуку. По словам специалиста, если звук связан с оборотами двигателя, нужно проверить мотор, ремни, ролики, генератор и другое навесное оборудование.