Коррозия и разрядка аккумулятора: Как зимний простой вредит автомобилю

Длительный простой зимой может навредить автомобилю, рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков. По его словам, при бездействии отдельные узлы и детали подвергаются коррозии, а возвращение машины в эксплуатацию может обернуться дополнительными проблемами.

Перед зимней стоянкой специалист рекомендовал тщательно вымыть автомобиль и заполнить топливный бак, чтобы уменьшить количество воздуха внутри и вероятность образования конденсата. При необходимости можно использовать стабилизатор топлива.

«Аккумулятор лучше снять и хранить в подходящих условиях, периодически проверяя его заряд», — посоветовал собеседник RT, назвав лучшим вариантом для машины регулярную эксплуатацию.

Ранее автоэксперт объяснил, что осенью кондиционер помогает бороться с запотеванием стёкол, осушая воздух в салоне. Если проблема сохраняется даже при работающей системе, причиной могут быть мокрые коврики, забитый салонный фильтр или попадание влаги внутрь автомобиля.