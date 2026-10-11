Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 11:54

Коррозия и разрядка аккумулятора: Как зимний простой вредит автомобилю

Автоэксперт Пестриков: Долгий простой зимой может навредить машине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Длительный простой зимой может навредить автомобилю, рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков. По его словам, при бездействии отдельные узлы и детали подвергаются коррозии, а возвращение машины в эксплуатацию может обернуться дополнительными проблемами.

По скользкой дорожке: Водителей предупредили об опасности шин с разным протектором
По скользкой дорожке: Водителей предупредили об опасности шин с разным протектором

Перед зимней стоянкой специалист рекомендовал тщательно вымыть автомобиль и заполнить топливный бак, чтобы уменьшить количество воздуха внутри и вероятность образования конденсата. При необходимости можно использовать стабилизатор топлива.

«Аккумулятор лучше снять и хранить в подходящих условиях, периодически проверяя его заряд», — посоветовал собеседник RT, назвав лучшим вариантом для машины регулярную эксплуатацию.

«Лучше по закону»: Водителям объяснили, почему нельзя покидать место ДТП
«Лучше по закону»: Водителям объяснили, почему нельзя покидать место ДТП

Ранее автоэксперт объяснил, что осенью кондиционер помогает бороться с запотеванием стёкол, осушая воздух в салоне. Если проблема сохраняется даже при работающей системе, причиной могут быть мокрые коврики, забитый салонный фильтр или попадание влаги внутрь автомобиля.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar