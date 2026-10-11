Коррозия и разрядка аккумулятора: Как зимний простой вредит автомобилю
Автоэксперт Пестриков: Долгий простой зимой может навредить машине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Длительный простой зимой может навредить автомобилю, рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков. По его словам, при бездействии отдельные узлы и детали подвергаются коррозии, а возвращение машины в эксплуатацию может обернуться дополнительными проблемами.
Перед зимней стоянкой специалист рекомендовал тщательно вымыть автомобиль и заполнить топливный бак, чтобы уменьшить количество воздуха внутри и вероятность образования конденсата. При необходимости можно использовать стабилизатор топлива.
«Аккумулятор лучше снять и хранить в подходящих условиях, периодически проверяя его заряд», — посоветовал собеседник RT, назвав лучшим вариантом для машины регулярную эксплуатацию.
Ранее автоэксперт объяснил, что осенью кондиционер помогает бороться с запотеванием стёкол, осушая воздух в салоне. Если проблема сохраняется даже при работающей системе, причиной могут быть мокрые коврики, забитый салонный фильтр или попадание влаги внутрь автомобиля.
Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.