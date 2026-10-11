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Опубликовано 11 октября, 10:36

«Лучше по закону»: Водителям объяснили, почему нельзя покидать место ДТП

Юрист Константинова: Побег с места ДТП может ужесточить ответственность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ответственность за оставление места ДТП зависит от последствий аварии. Если по вине водителя люди погибли или получили тяжкий вред здоровью, попытка скрыться может повлечь более строгое наказание в рамках уголовного дела, объяснила юрист Ольга Константинова.

«Лучше остановиться и действовать по закону, чем покинуть место и столкнуться с уголовным производством», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

По её словам, если травм нет либо причинённый здоровью вред не относится к тяжкому, незаконный отъезд рассматривают в административном порядке. При гибели людей или тяжёлых повреждениях применяют положения статьи 264 УК РФ. Умышленное оставление места такого происшествия усиливает ответственность виновника.

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При этом вынужденную поездку с пострадавшим в больницу необходимо отличать от попытки избежать разбирательства. Если обстоятельства потребовали самостоятельно доставить раненого к медикам, водитель должен вернуться при наличии такой возможности. Сознательный отказ сделать это уже оценивается иначе, а последующая явка с повинной не меняет квалификации.

Отдельная ответственность может наступить за оставление потерпевшего без помощи. Поэтому после столкновения важно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак. Если есть раненые, необходимо вызвать скорую и полицию, а также принять доступные меры для спасения людей, отметила специалист.

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