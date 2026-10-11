«Лучше по закону»: Водителям объяснили, почему нельзя покидать место ДТП

Ответственность за оставление места ДТП зависит от последствий аварии. Если по вине водителя люди погибли или получили тяжкий вред здоровью, попытка скрыться может повлечь более строгое наказание в рамках уголовного дела, объяснила юрист Ольга Константинова.

«Лучше остановиться и действовать по закону, чем покинуть место и столкнуться с уголовным производством», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

По её словам, если травм нет либо причинённый здоровью вред не относится к тяжкому, незаконный отъезд рассматривают в административном порядке. При гибели людей или тяжёлых повреждениях применяют положения статьи 264 УК РФ. Умышленное оставление места такого происшествия усиливает ответственность виновника.

При этом вынужденную поездку с пострадавшим в больницу необходимо отличать от попытки избежать разбирательства. Если обстоятельства потребовали самостоятельно доставить раненого к медикам, водитель должен вернуться при наличии такой возможности. Сознательный отказ сделать это уже оценивается иначе, а последующая явка с повинной не меняет квалификации.

Отдельная ответственность может наступить за оставление потерпевшего без помощи. Поэтому после столкновения важно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак. Если есть раненые, необходимо вызвать скорую и полицию, а также принять доступные меры для спасения людей, отметила специалист.

Ранее юрист назвал 3 ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу. Они могут существенно сократить возмещение после аварии.