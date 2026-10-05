Минус сотни тысяч: Названы 3 ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу
Юрист Воропаев: Водители допускают 3 ошибки при оформлении ДТП по европротоколу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ошибки при оформлении европротокола могут существенно сократить возмещение после аварии, предупредил автомобильный юрист Лев Воропаев. Он выделил три проблемы: нарушение сроков, неправильное оформление и безоговорочное доверие посредникам.
Первая ошибка — полностью полагаться на аварийного комиссара. Водителю могут предложить соглашение со страховщиком или уступку права требования на невыгодных условиях. Поэтому перед подписанием необходимо внимательно изучить документы.
«Абсолютное доверие аварийным комиссарам — самая распространённая ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», — пояснил собеседник «Газеты.ru».
Вторая ошибка — пропустить часовой срок передачи данных. Сведения об аварии и фотографии повреждений необходимо загрузить через специальное приложение в течение 60 минут с момента ДТП.
Третья ошибка — рассчитывать на повышенную выплату без фотофиксации. Бумажный Европротокол разрешён, однако без фотографий через специальное приложение лимит при отсутствии разногласий составляет 100 тысяч рублей. С фотофиксацией и без спора между водителями он достигает 400 тысяч.
Ранее обновились справочники стоимости запчастей и ремонта по ОСАГО. Их применяют к авариям, произошедшим с 19 сентября. Для более ранних ДТП расчёт ведут по прежним справочникам.
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