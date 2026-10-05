Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 10:25

Минус сотни тысяч: Названы 3 ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу

Юрист Воропаев: Водители допускают 3 ошибки при оформлении ДТП по европротоколу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ошибки при оформлении европротокола могут существенно сократить возмещение после аварии, предупредил автомобильный юрист Лев Воропаев. Он выделил три проблемы: нарушение сроков, неправильное оформление и безоговорочное доверие посредникам.

Первая ошибка — полностью полагаться на аварийного комиссара. Водителю могут предложить соглашение со страховщиком или уступку права требования на невыгодных условиях. Поэтому перед подписанием необходимо внимательно изучить документы.

По скользкой дорожке: Водителей предупредили об опасности шин с разным протектором
По скользкой дорожке: Водителей предупредили об опасности шин с разным протектором

«Абсолютное доверие аварийным комиссарам — самая распространённая ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», — пояснил собеседник «Газеты.ru».

Вторая ошибка — пропустить часовой срок передачи данных. Сведения об аварии и фотографии повреждений необходимо загрузить через специальное приложение в течение 60 минут с момента ДТП.

Третья ошибка — рассчитывать на повышенную выплату без фотофиксации. Бумажный Европротокол разрешён, однако без фотографий через специальное приложение лимит при отсутствии разногласий составляет 100 тысяч рублей. С фотофиксацией и без спора между водителями он достигает 400 тысяч.

«Не лезьте под колёса!» Как забрать автомобиль, за которым приехал эвакуатор
«Не лезьте под колёса!» Как забрать автомобиль, за которым приехал эвакуатор

Ранее обновились справочники стоимости запчастей и ремонта по ОСАГО. Их применяют к авариям, произошедшим с 19 сентября. Для более ранних ДТП расчёт ведут по прежним справочникам.

Больше новостей о машинах, обслуживании и правилах для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar