Минус сотни тысяч: Названы 3 ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу

Ошибки при оформлении европротокола могут существенно сократить возмещение после аварии, предупредил автомобильный юрист Лев Воропаев. Он выделил три проблемы: нарушение сроков, неправильное оформление и безоговорочное доверие посредникам.

Первая ошибка — полностью полагаться на аварийного комиссара. Водителю могут предложить соглашение со страховщиком или уступку права требования на невыгодных условиях. Поэтому перед подписанием необходимо внимательно изучить документы.

«Абсолютное доверие аварийным комиссарам — самая распространённая ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», — пояснил собеседник «Газеты.ru».

Вторая ошибка — пропустить часовой срок передачи данных. Сведения об аварии и фотографии повреждений необходимо загрузить через специальное приложение в течение 60 минут с момента ДТП.

Третья ошибка — рассчитывать на повышенную выплату без фотофиксации. Бумажный Европротокол разрешён, однако без фотографий через специальное приложение лимит при отсутствии разногласий составляет 100 тысяч рублей. С фотофиксацией и без спора между водителями он достигает 400 тысяч.

Ранее обновились справочники стоимости запчастей и ремонта по ОСАГО. Их применяют к авариям, произошедшим с 19 сентября. Для более ранних ДТП расчёт ведут по прежним справочникам.