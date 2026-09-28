«Не лезьте под колёса!» Как забрать автомобиль, за которым приехал эвакуатор

Вернуть неправильно припаркованный автомобиль без расходов на эвакуацию и штрафстоянку можно, пока эвакуатор не начал движение, объяснил юрист Александр Манько. По его словам, водителю необходимо на месте устранить причину задержания машины.

Прежде всего следует обратиться к инспектору ДПС: именно он принимает решение о возврате транспорта. Нужно предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а затем переставить автомобиль туда, где парковка разрешена. Сесть за руль может только трезвый водитель.

По словам специалиста, происходящее желательно записать на видео. Штраф за нарушение правил стоянки всё равно останется, однако оплачивать перемещение машины и её хранение на спецплощадке не придётся.

«И главное: если эвакуатор уже поехал, ни в коем случае не цепляйтесь за дверь и не лезьте под колёса! Это опасно для жизни и может только усугубить ситуацию», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

Ранее в Госдуме предложили давать автомобилистам 15 минут на предъявление документов, чтобы остановить эвакуацию. Инициатива также предусматривает доступ в салон, если необходимые бумаги остались внутри уже погруженной машины.