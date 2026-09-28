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Опубликовано 28 сентября, 12:55

«Не лезьте под колёса!» Как забрать автомобиль, за которым приехал эвакуатор

Юрист Манько: Водитель может забрать авто до начала движения эвакуатора

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вернуть неправильно припаркованный автомобиль без расходов на эвакуацию и штрафстоянку можно, пока эвакуатор не начал движение, объяснил юрист Александр Манько. По его словам, водителю необходимо на месте устранить причину задержания машины.

Прежде всего следует обратиться к инспектору ДПС: именно он принимает решение о возврате транспорта. Нужно предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а затем переставить автомобиль туда, где парковка разрешена. Сесть за руль может только трезвый водитель.

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По словам специалиста, происходящее желательно записать на видео. Штраф за нарушение правил стоянки всё равно останется, однако оплачивать перемещение машины и её хранение на спецплощадке не придётся.

«И главное: если эвакуатор уже поехал, ни в коем случае не цепляйтесь за дверь и не лезьте под колёса! Это опасно для жизни и может только усугубить ситуацию», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

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Ранее в Госдуме предложили давать автомобилистам 15 минут на предъявление документов, чтобы остановить эвакуацию. Инициатива также предусматривает доступ в салон, если необходимые бумаги остались внутри уже погруженной машины.

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Борис Эльфанд
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