«Нужно обезопасить место»: Водителям разъяснили порядок оформления ДТП во дворе по ОСАГО

После ДТП во дворе действуют обычные правила оформления аварии, напомнил юрист Владимир Свечников. Для страхового возмещения важно сохранить доказательства и вовремя обратиться к страховщику.

«Водителю нужно обезопасить место и зафиксировать обстоятельства аварии для обращения за страховым возмещением», — пояснил собеседник RT.

Сначала необходимо остановиться, включить аварийку и выставить знак минимум в 15 метрах от автомобиля. Если есть пострадавшие, следует вызвать медиков и полицию по номеру 112, оказать первую помощь. Перед перемещением машин нужно сфотографировать их расположение, номера, повреждения и следы столкновения.

Стоит сохранить видео регистратора и контакты свидетелей. Если раненых нет, после фиксации можно освободить перекрытый проезд. Европротокол подходит, когда столкнулись два застрахованных по ОСАГО автомобиля, пострадали только они и участники согласны с обстоятельствами и повреждениями.

При отсутствии второго водителя, повреждении другого имущества или сомнениях в сумме ущерба нужно обращаться в полицию. Уезжать до оформления нельзя. Бумажное извещение каждый участник передаёт своему страховщику за пять рабочих дней, электронное поступает автоматически, подчеркнул эксперт.

Ранее юрист назвал 3 ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу. По его словам, нарушение сроков, неправильное оформление и безоговорочное доверие посредникам могут существенно сократить возмещение убытков.